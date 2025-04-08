شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أمام الجنيه بداية تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات البنوك المصرية بالبنك المركزي المصري 51.33 جنيه للشراء و 51.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.34 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع و فى بنك مصر 51.34 جنيه للشراء 51.44 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.34 جنيه للشراء و 51.44 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.34 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.34 جنيه للشراء.

51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.34 جنيه للشراء.

51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.34 جنيه للشراء.

51.44 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.34 جنيه للشراء.

51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.34 جنيه للشراء.

51.44 جنيه للبيع.