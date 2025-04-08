الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أمام الجنيه بداية تعاملات البنوك

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أمام الجنيه بداية تعاملات البنوك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 10:05 ص

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025  أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات البنوك المصرية بالبنك المركزي المصري 51.33 جنيه للشراء و 51.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.34 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع و فى بنك مصر  51.34 جنيه للشراء 51.44 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.34 جنيه للشراء و  51.44 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.34 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية  التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.34 جنيه للشراء.
51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.34 جنيه للشراء.
51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.34 جنيه للشراء.
51.44 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.34 جنيه للشراء.
51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.34 جنيه للشراء.
51.44 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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