شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الاسترلينى فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأ سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته بالبنوك العاملة فى السوق المصرى اليوم الثلاثاء 8-4-2025 على تراجع، ليسجل فى البنك المركزي 65.81 جنيه للشراء، و66.01 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 65.32 جنيه للشراء، و 65.79 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.32 جنيه للشراء

65.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.64 جنيه للشراء.

66.53 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.32 جنيه للشراء.

65.30 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.32 جنيه للشراء

65.79 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.32 جنيه للشراء

65.79 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.36 جنيه للشراء

65.83 جنيه للبيع



