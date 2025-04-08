الاقتصاد

تراجع سعر الجنيه الاسترلينى فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-4-2025

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تراجع سعر الجنيه الاسترلينى فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-4-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 10:01 ص

بدأ سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته بالبنوك العاملة  فى السوق المصرى اليوم  الثلاثاء 8-4-2025  على تراجع، ليسجل فى البنك المركزي 65.81 جنيه للشراء، و66.01 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 65.32 جنيه للشراء، و 65.79 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل  تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.32 جنيه للشراء
65.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
65.64 جنيه للشراء.
66.53 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
65.32 جنيه للشراء.
65.30 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
65.32 جنيه للشراء
65.79 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
65.32 جنيه للشراء
65.79  جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
65.36 جنيه للشراء
65.83 جنيه للبيع


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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