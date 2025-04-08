شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى البحرين عيار 24 بـ36.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في البحرين تراجع طفيف فى بعض الاعيرة مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل عيار 24 سعر 36.650 ريال مقارنة ب 36.725 ريال سعر امس وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .



أسعار الذهب في البحرين

-عيار 24 سجل 36.650 دينار

عيار 22 سجل 33.600 دينار

عيار 21 سجل 32.050 دينار

عيار 18 سجل 27.475 دينار

عيار 14 سجل 21.375 دينار

عيار 12 سجل 18.325 دينار

الاونصة1139.675 دينار

الجنيه الذهب256.475 دينار

الأونصة بالدولار3031.02 دولار



ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.