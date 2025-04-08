شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى البحرين عيار 24 بـ36.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 08 أبريل 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في البحرين تراجع طفيف فى بعض الاعيرة مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل عيار 24 سعر 36.650 ريال مقارنة ب 36.725 ريال سعر امس وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .
أسعار الذهب في البحرين
-عيار 24 سجل 36.650 دينار
عيار 22 سجل 33.600 دينار
عيار 21 سجل 32.050 دينار
عيار 18 سجل 27.475 دينار
عيار 14 سجل 21.375 دينار
عيار 12 سجل 18.325 دينار
الاونصة1139.675 دينار
الجنيه الذهب256.475 دينار
الأونصة بالدولار3031.02 دولار
ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.
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