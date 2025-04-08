الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى البنوك المصرية

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سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 09:55 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء8 أبريل 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

14.07جنيه للشراء.

14.12جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر
13.14جنيه للشراء.

14.12جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
13.14جنيه للشراء.

14.11جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.14جنيه للشراء.

14.11جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

13.03جنيه للشراء.

14.11جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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