شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يرتفع إلى 3009 دولارات للأونصة فى البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.3% خلال تعاملات يوم الثلاثاء، لتسجل الأونصة 3009 دولارات وقت نشر هذه السطور بعد خسائر كبيرة أمس تجاوزت 1.5%.



ارتفاع الذهب مدفوعا بزيادة الإقبال على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول عالية المخاطر.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن كان الذهب قد تراجع في جلسة يوم الاثنين إلى ما دون مستوى 3000 دولار للأونصة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 13 مارس الماضي، وسط موجة من عمليات البيع الواسعة لتغطية خسائر لحقت بالمستثمرين في أسواق الأسهم والسندات، التي شهدت اضطرابات حادة بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

ويرى محللون أن التوترات الجيوسياسية بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصةً في ما يتعلق بالقيود التجارية والرسوم الجمركية، قد أعادت تسليط الضوء على الذهب كأداة تحوط فعّالة في أوقات عدم اليقين.



كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي نسبيًا وتراجع عوائد السندات الأمريكية في دعم أسعار الذهب خلال الجلسة.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب متقلبة خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، بالإضافة إلى مؤشرات التضخم وقرارات السياسة النقدية القادمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.