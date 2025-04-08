الاقتصاد

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى محطات الوقود

0 نشر
0 تبليغ

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى محطات الوقود

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى محطات الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 فى محطات الوقود، والتى تأتى وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي.

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد في محطات الوقود:

- بنزين 80  يسجل 13.75 جنيهًا للتر.

- بنزين 92 يسجل 15.25 جنيهًا للتر.

- بنزين 95 يسجل 17.00 جنيهًا للتر.

- السولار يسجل 13.50 جنيهًا للتر.

- الكيروسين يسجل 13.50 جنيهًا للتر.

- سجل طن المازوت للصناعات يسجل 9500 جنيه.

- سجل غاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣.

أما فيما يتعلق بأسعار أسطوانات الغاز فكانت كالتالى:
- أسطوانة البوتاجاز 25 كجم  سجلت 200 جنيه.

- أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم سجلت 150 جنيهًا.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements