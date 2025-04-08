شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل 200 ألف جنيه علي هيونداى أيونيك 6 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة " جي بي أوتو" ، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر بطرح أحدث سياراتها الكهربائية بالسوق المصري وهي السيارة " أيونيك 6 " بأسعار رسمية تبدأ من 1,790,000، وستتوفرالسيارة بخصم من 150 وحتي 200 ألف جنيه مصرى.

وعن أسعار فئات السيارة هيونداي أيونيك 6 موديل 2025

الفئة الأولى بسعر 2,700,000 جنيه بدلاً من 2,850,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 2,950,000 جنيه بدلاً من 3,150,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 3,150,000 جنيه بدلاً من 3,350,000 جنيه



تتميز "أيونيك 6" بتصميم ديناميكي يجمع بين الأناقة والانسيابية، مما يمثل نقلة نوعية في عالم التصميم. تأتي السيارة بأبعاد متناسقة توفر راحة مثالية للمستخدم، حيث يبلغ طولها 4,855 مم، وعرضها 1,880 مم، وارتفاعها 1,495 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,950 مم لتعزيز الثبات أثناء القيادة. كما توفر سعة تخزينية واسعة تصل إلى 401 لتر في الصندوق الخلفي.

أداء كهربائي بلا حدودتتمتع أيونيك 6 بمحرك كهربائي PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor)يُنتج ما يصل إلى 325 حصاناً ، مع نظام دفع رباعي اختياري ، مما يوفر تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 5.1 ثوانٍ.

تتوفر السيارة بخيارات متعددة للمحرك الخلفي، حيث تبدأ القوة من 111 كيلوواط في الفئة الأساسية، وتصل إلى 168 كيلوواط في الفئات الأعلى ، كما تعتمد السيارة على محرك كهربائي يمنحها أداءً قوياً، حيث تبدأ القوة الحصانية للمحرك الخلفي من 151 حصانًا في الفئة الأساسية، بينما تصل إلى 229 حصانًا في الفئات الأعلى ، وبالإضافة تتمتع جميع فئات أيونيك 6 بعزم دوران قوي وثابت، حيث يبلغ 350 نيوتن متر للمحرك الخلفي، مما يضمن تسارعًا سلسًا وأداءً عالي الكفاءة في مختلف ظروف القيادة.

تستخدم السيارة بطارية Lithium Ion بسعة 77.4 كيلواط/ساعة وفقًا للفئة، مما يتيح خيارات متعددة للطاقة لتناسب مختلف الاحتياجات. أما فيما يخص أداء السيارة، فيصل أقصي نطاق القيادة إلى 614 كم ، كما تتميز هيونداي " أيونيك 6 " لكهربائية بقدرات شحن فائقة السرعة، مما يعزز من كفاءتها العملية للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

تدعم السيارة الشحن السريع بقدرة 350 كيلوواط، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 18 دقيقة فقط، مما يوفر راحة وسرعة غير مسبوقة للمستخدمين، كما تتوفر إمكانية الشحن السريع بقدرة 50 كيلوواط، والذي يستغرق حتي 73 دقيقة، حسب الفئة

تأتي" أيونيك 6 " مزودة بحزمة شاملة من أنظمة الأمان والسلامة التي تشمل المحافظة على الحارة المرورية، المحافظة على القيادة في المسار، خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، بالإضافة إلي نظام تحذير النقطة العمياء، رؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، و خاصية التوقف التلقائي عند الرجوع للخلف.

وفيما يخص التجهيزات الخارجية للسيارة، تتميز السيارة بتصميم رياضي وعصري يشمل جنوط سبور مقاس 20 بوصة، مما يعزز مظهرها الديناميكي ، كما تأتي بمرايات كهربائية قابلة للطي لسهولة الاستخدام، وسبويلر خلفي لتحسين الديناميكية الهوائية، بالإضافة إلى ريش مسّاحات ديناميكية، كما تم تزويدها مصابيح أمامية بإضاءة LED لتعزيز الأمان أثناء القيادة، بالإضافة إلي فتحة سقف بانوراميه.

الجدير بالذكر إن إطلاق "أيونيك 6" يمثل خطوة محورية في رحلة هيونداي للتحول الكامل نحو السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، والذى يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.