هل يعاود سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 الارتفاع في مصر؟

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وسط تغيرات أسعار الذهب في السوق المصري بعد الهبوط الأخير ، يبرز تساؤلا حول إمكانية عودة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، إلي الصعود مرة أخرى، وهو ما ردت عليه شعبة الذهب بأن هذا الانخفاض الحاد في الأسواق العالمية كان العامل الرئيسي وراء الخسائر التي سجلتها أسعار الذهب في مصر أمس، وأصبح مؤشر سعر الذهب اليوم مرتبط بعامل الأونصة العالمية وسعر الدولار.

سعر الذهب في مصر اليوم

-عيار 24 يسجل 4988.57 جنيه

-عيار 21 يسجل 4365 جنيهًا

-عيار 18 يسجل 3741 جنيها

-عيار 14 يسجل 2911 جنيهًا

-الجنيه الذهب 34880 جنيها.



أداء الذهب العالمي

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب العالمي بنسبة 1.5% لينخفض يوم الجمعة الماضية بأكثر من 3% وذلك بالرغم من تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولار للأونصة.

كان السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الذهب هو الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية، والتي دفعت المستثمرين حول العالم إلى بيع الذهب وغيره من السلع بهدف تغطية الخسائر في الأسواق الأخرى وعلى رأسها خسائر أسواق الأسهم.



من جانب آخر حافظت عمليات الشراء المستمرة للذهب من البنوك المركزية، إلى جانب بعض تدفقات الملاذ الآمن على استقرار الطلب على المعدن النفيس، حيث أضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطاته في مارس للشهر الخامس على التوالي.

ومن المتوقع أنه بمجرد أن تهدأ الأمور سيشكل الطلب المستمر من البنوك المركزية حاجزًا لاستقرار الأسعار، مما يمنح المستثمرين الآخرين الثقة لشراء الذهب في إطار إعادة توزيع شاملة للأموال والتركيز على الملاذ الآمن.