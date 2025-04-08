شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السيارات تغلق عام 2024 على مليارى و611 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

حققت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعا كبيرا بنهاية العام الجاري 2024، قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل إجمالي واردات مصر من السيارات نحو ملياري و611 مليون دولار خلال عام 2024، بينما كانت نحو ملياري و135 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 475 مليون و665 ألف دولار.

وتراجعت الواردات المصرية من السيارات في شهر أكتوبر الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات مصر الإجمالية من السيارات سجلت نحو 147 مليون و406 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 277 مليون و33 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 129 مليون و627 ألف دولار.

وجاء تراجع واردات السيارات للشهر لثانى على التوالى، حيث تراجعت واردات مصر من السيارات لتصل إلى 163 مليون و755 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 218 مليون و854 ألف دولار فى نفس الشهر من العام الماضى 2023، بتراجع بلغت قيمته 55 مليون و99 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من سيارات الركوب حققت قفزة منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، حيث وصل إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب نحو مليار و692 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، ارتفاعا من مليار و155 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت نحو 536 مليون و623 ألف دولار.