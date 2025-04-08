الاقتصاد

«وجا»: ترسية مشروع مع أمانة العاصمة المقدسة بقيمة 7.6 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«وجا»: ترسية مشروع مع أمانة العاصمة المقدسة بقيمة 7.6 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا»: ترسية مشروع مع أمانة العاصمة المقدسة بقيمة 7.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وجا ترسية مشروع توريد وتركيب أثاث مكتبي (مرحلة خامسة)، أمس، مع أمانة العاصمة المقدسة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بـ 7.584 مليون ريال.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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