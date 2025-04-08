شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا»: ترسية مشروع مع أمانة العاصمة المقدسة بقيمة 7.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية