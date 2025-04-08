شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا»: ترسية مشروع مع أمانة العاصمة المقدسة بقيمة 7.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وجا ترسية مشروع توريد وتركيب أثاث مكتبي (مرحلة خامسة)، أمس، مع أمانة العاصمة المقدسة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 7.584 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 7.584 مليون ريال.
أخبار متعلقة
خالد القويز رئيسا لمجلس إدارة «الدوائية».. وأحمد الجديع نائبا
وول ستريت تتأرجح بعنف وسط تمسك ترامب بالرسوم الجمركية