شكرا لقرائتكم خبر عن «معيار»: شراء 5 شاحنات جديدة بقيمة 1.46 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة معيار، أمس، شراء 5 شاحنات بقيمة إجمالية 1,466,250 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عقد الشراء مع شركة صالح إبراهيم الدوهان التجارية، بهدف تطوير سلاسل التوريد والإمداد ورفع كفاءتها.
وأضافت أن تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية، متوقعة ظهور الأثر المالي وعملياته خلال عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عقد الشراء مع شركة صالح إبراهيم الدوهان التجارية، بهدف تطوير سلاسل التوريد والإمداد ورفع كفاءتها.
وأضافت أن تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية، متوقعة ظهور الأثر المالي وعملياته خلال عام 2025.