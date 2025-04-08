شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل سنيسبي رئيسا تنفيذيا لـ«إم بي سي» خلفا لـ«سامويل بارنيت» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مجموعة إم بي سي، أمس، قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، سامويل جيمس كيليون بارنيت، على أن يبدأ سريانها اعتبارًا من تاريخ 1446/11/02هـ الموافق 2025/04/30م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس تعيين مايكل جون سنيسبي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يبدأ مهامه اعتبارًا من تاريخ 1446/11/03هـ الموافق 2025/05/01م.
وقالت الشركة: إن مايكل جون سنيسبي هو من كبار التنفيذيين البارزين في قطاع الإعلام، ويتمتع بخبرة عالمية واسعة.
وشغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ناين إنترتينمنت"، وهي أكبر شركة إعلامية في أستراليا. وقبل ذلك، أسس شركة "ستان" وشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها، ونجح في تطويرها لتصبح واحدة من أنجح منصات البث.
وتولى سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمنصة التجارة الإلكترونية "كودو"، ومنصب نائب رئيس خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت في شركة "انتغرال".
ومايكل جون سنيسبي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماكواري - أستراليا، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ولونغونغ - أستراليا.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس تعيين مايكل جون سنيسبي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يبدأ مهامه اعتبارًا من تاريخ 1446/11/03هـ الموافق 2025/05/01م.
وقالت الشركة: إن مايكل جون سنيسبي هو من كبار التنفيذيين البارزين في قطاع الإعلام، ويتمتع بخبرة عالمية واسعة.
وشغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ناين إنترتينمنت"، وهي أكبر شركة إعلامية في أستراليا. وقبل ذلك، أسس شركة "ستان" وشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها، ونجح في تطويرها لتصبح واحدة من أنجح منصات البث.
وتولى سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمنصة التجارة الإلكترونية "كودو"، ومنصب نائب رئيس خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت في شركة "انتغرال".
ومايكل جون سنيسبي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماكواري - أستراليا، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ولونغونغ - أستراليا.