شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبحاث والإعلام» تطلق SRMG لتقديم إستراتيجيات إعلانية مبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية