شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبحاث والإعلام» تطلق SRMG لتقديم إستراتيجيات إعلانية مبتكرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (الأبحاث والإعلام) SRMG ، للحلول الإعلامية (SMS)، والتي تقوم على البيانات الأولية والمصمّمة خصيصاً لتقديم استراتيجيات إعلانية مبتكرة تركز على تحقيق نتائج ملموسة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: غن باستنادها إلى إرث "شركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة" العريق الممتد لأكثر من 35 عاماً من تعزيز نموّ الإيرادات وترسيخ الشراكات الاستراتيجية، تتيح SMS للعلامات التجارية، التواصل مع أكثر من 170 مليون مستخدم حول العالم عبر قنوات رقمية وتلفزيونية ومنصّات صوتية ومطبوعات متطوّرة.
وبحسب بيان الشركة، بصفتها الممثل الحصري للمبيعات الإعلامية لمحفظة SRMG الواسعة، تستفيد SMS من مكانة المجموعة كأكبر قوة إعلامية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستتولى SMS تمثيل علامات تجارية مرموقة مثل:"الشرق الأوسط" و"الشرق للأخبار" و"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" و"الاقتصادية" و"أخبار 24" و"عرب نيوز" و"هي" و"سيدتي" و "بيلبورد عربية" و"مانجا العربية" و"ثمانية".
وأضافت أن ذلك يُتيح للمعلنين الوصول إلى مزيج متنوع ومتكامل من القنوات والمنصّات الرقمية والتلفزيونية والصوتية والمطبوعة، بالإضافة الى نماذج إعلانية مبتكرة، وأسلوب سردي مؤثر، ومحتوى متخصّص، وتجارب مبتكرة، من أبرزها "جوائز بيلبورد عربية للموسيقى" و"هي هَبْ".
يأتي إطلاق SRMG للحلول الإعلامية (SMS) في وقت يشهد فيه السوق نمواً استثنائياً، حيث أفادت IAB MENA بأن سوق الإنفاق على الإعلانات الرقمية تجاوز عتبة الستة مليارات دولار للمرة الأولى. ما يضع SMS)) – بصفتها الممثل الإعلامي لأكبر محفظة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – في موقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من هذا الزخم وتوسيع حضورها في هذا القطاع الواعد.
ومن خلال توظيف البيانات الحصرية والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات تحليل الجمهور وتجزئته والاستثمار في حلول تقنيات الإعلانات المتقدمة، تقدم SMS حملات تسويقية مخصصة ترتكز على تحقيق النتائج الملموسة، مما يسهم في تعزيز النموّ والابتكار والربحية. كما تعمل التحليلات المتقدمة والاستراتيجيات الإعلانية متعددة القنوات على تعزيز قدرة ودقة الاستهداف، ما يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى الجمهور الأنسب بكفاءة وعلى نطاق واسع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: غن باستنادها إلى إرث "شركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة" العريق الممتد لأكثر من 35 عاماً من تعزيز نموّ الإيرادات وترسيخ الشراكات الاستراتيجية، تتيح SMS للعلامات التجارية، التواصل مع أكثر من 170 مليون مستخدم حول العالم عبر قنوات رقمية وتلفزيونية ومنصّات صوتية ومطبوعات متطوّرة.
وبحسب بيان الشركة، بصفتها الممثل الحصري للمبيعات الإعلامية لمحفظة SRMG الواسعة، تستفيد SMS من مكانة المجموعة كأكبر قوة إعلامية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستتولى SMS تمثيل علامات تجارية مرموقة مثل:"الشرق الأوسط" و"الشرق للأخبار" و"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" و"الاقتصادية" و"أخبار 24" و"عرب نيوز" و"هي" و"سيدتي" و "بيلبورد عربية" و"مانجا العربية" و"ثمانية".
وأضافت أن ذلك يُتيح للمعلنين الوصول إلى مزيج متنوع ومتكامل من القنوات والمنصّات الرقمية والتلفزيونية والصوتية والمطبوعة، بالإضافة الى نماذج إعلانية مبتكرة، وأسلوب سردي مؤثر، ومحتوى متخصّص، وتجارب مبتكرة، من أبرزها "جوائز بيلبورد عربية للموسيقى" و"هي هَبْ".
يأتي إطلاق SRMG للحلول الإعلامية (SMS) في وقت يشهد فيه السوق نمواً استثنائياً، حيث أفادت IAB MENA بأن سوق الإنفاق على الإعلانات الرقمية تجاوز عتبة الستة مليارات دولار للمرة الأولى. ما يضع SMS)) – بصفتها الممثل الإعلامي لأكبر محفظة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – في موقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من هذا الزخم وتوسيع حضورها في هذا القطاع الواعد.
ومن خلال توظيف البيانات الحصرية والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات تحليل الجمهور وتجزئته والاستثمار في حلول تقنيات الإعلانات المتقدمة، تقدم SMS حملات تسويقية مخصصة ترتكز على تحقيق النتائج الملموسة، مما يسهم في تعزيز النموّ والابتكار والربحية. كما تعمل التحليلات المتقدمة والاستراتيجيات الإعلانية متعددة القنوات على تعزيز قدرة ودقة الاستهداف، ما يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى الجمهور الأنسب بكفاءة وعلى نطاق واسع.