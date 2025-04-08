شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المتحدة الدولية القابضة» الفصلية إلى 57.79 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 10.4% إلى 57.79 مليون ريال، مقابل 52.35 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة ارتفع صافي الربح، مدفوعًا بزيادة الإيرادات بنسبة 24.8%.
وكان هذا الأداء نتيجة النمو في إجمالي الربح (صافي الدخل من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) بنسبة 26.4%.
وعلى الرغم من الزيادة في المصاريف التشغيلية وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بسبب الزيادة في محفظة التمويل، فقد تمكّنت الشركة من تحقيق هذا الارتفاع في الأرباح.
وانخفض صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة بنسبة 10% في الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق نتيجة لزيادة المصاريف التشغيلية وزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وذلك تماشياً مع زيادة حجم المحفظة التمويل وأعمال الشركة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة ارتفع صافي الربح، مدفوعًا بزيادة الإيرادات بنسبة 24.8%.
وكان هذا الأداء نتيجة النمو في إجمالي الربح (صافي الدخل من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) بنسبة 26.4%.
وعلى الرغم من الزيادة في المصاريف التشغيلية وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بسبب الزيادة في محفظة التمويل، فقد تمكّنت الشركة من تحقيق هذا الارتفاع في الأرباح.
وانخفض صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة بنسبة 10% في الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق نتيجة لزيادة المصاريف التشغيلية وزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وذلك تماشياً مع زيادة حجم المحفظة التمويل وأعمال الشركة.