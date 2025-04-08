شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المتحدة الدولية القابضة» الفصلية إلى 57.79 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية