شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تنمية» توافق على انتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية (تنمية)، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024.
2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
4. الموافقة على صرف مبلغ (4,471,357 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (طارق العبادي) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10102024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16 أبريل 2025 م خلفاً للعضو السابق (ديرك فاندربروك- عضو غير تنفيذي).
7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17 أبريل 2025م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16 أبريل 2028 م.
والأعضاء المنتخبون هم: عمرو الدباغ، جمال الدباغ، كامل المنجد، هوازن نصيف، فنسنت كارتون، محمد جزيل، زين عطار، شهد نجيم، فرحة أسلم، نادر قريشي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024.
2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
4. الموافقة على صرف مبلغ (4,471,357 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (طارق العبادي) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10102024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16 أبريل 2025 م خلفاً للعضو السابق (ديرك فاندربروك- عضو غير تنفيذي).
7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17 أبريل 2025م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16 أبريل 2028 م.
والأعضاء المنتخبون هم: عمرو الدباغ، جمال الدباغ، كامل المنجد، هوازن نصيف، فنسنت كارتون، محمد جزيل، زين عطار، شهد نجيم، فرحة أسلم، نادر قريشي.