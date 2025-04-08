شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» توقع عقدا مع مؤسسة المسار الرياضي بـ19.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عقد التشغيل والصيانة للأنظمة التقنية للمنطقة الأولى والخامسة من مشروع المسار الرياضي وذلك بأسلوب الاتفاقية الإطارية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يبلغ السقف المالي للاتفاقية نحو 19.998 مليون ريال.
وقالت الشركة إنها وقعت العقد مع مؤسسة المسار الرياضي بتاريخ 27 مارس الماضي.
وبحسب بيان الشركة يهدف المشروع إلى تقديم خطة صيانة وتشغيل مفصلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لسبعة أنظمة أساسية وبنى تحتية للشبكة في المنطقة الأولى والخامسة من المشروع، والأنظمة المشمولة بالاتفاقية هي:
• نظام الإذاعة العامة والإنذار الصوتي.
• تلفزيون الدائرة المغلقة (أو أنظمة المراقبة التلفزيونية).
• نظام التحكم في الوصول.
• نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (سكادا).
• أنظمة التوجيه والإرشاد (أو أنظمة الملاحة الداخلية).
• نظام التحكم في الإضاءة.
• نظام بافيجن (أو نظام توليد الطاقة من الخطوات).
المخرجات:
• ضمان التشغيل المستمر للأنظمة التقنية مثل (تلفزيون الدائرة المغلقة، نظام الإذاعة العامة والإنذار الصوتي، نظام التحكم في الوصول، نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات، وأنظمة الإضاءة) وتقنيات أخرى لمؤسسة المسار الرياضي.
• تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية من خلال الصيانة الوقائية والتصحيحية.
• الإشراف والإدارة الفعالة لجميع الأنظمة لضمان طول عمرها وأدائها.
• تقديم الدعم الفني المستمر للمستخدمين وضمان الامتثال للمعايير التقنية والأمنية.
إنشاء إطار تقني مرن وقابل للتكيف يمكن تعديله وتطويره بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
وأفادت بأن مدة العقد: 36 شهراً، مشيرة إلى أن الأثر المالي إيجابي للأعوام 2025، و2026، و2027، و2028.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يبلغ السقف المالي للاتفاقية نحو 19.998 مليون ريال.
وقالت الشركة إنها وقعت العقد مع مؤسسة المسار الرياضي بتاريخ 27 مارس الماضي.
وبحسب بيان الشركة يهدف المشروع إلى تقديم خطة صيانة وتشغيل مفصلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لسبعة أنظمة أساسية وبنى تحتية للشبكة في المنطقة الأولى والخامسة من المشروع، والأنظمة المشمولة بالاتفاقية هي:
• نظام الإذاعة العامة والإنذار الصوتي.
• تلفزيون الدائرة المغلقة (أو أنظمة المراقبة التلفزيونية).
• نظام التحكم في الوصول.
• نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (سكادا).
• أنظمة التوجيه والإرشاد (أو أنظمة الملاحة الداخلية).
• نظام التحكم في الإضاءة.
• نظام بافيجن (أو نظام توليد الطاقة من الخطوات).
المخرجات:
• ضمان التشغيل المستمر للأنظمة التقنية مثل (تلفزيون الدائرة المغلقة، نظام الإذاعة العامة والإنذار الصوتي، نظام التحكم في الوصول، نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات، وأنظمة الإضاءة) وتقنيات أخرى لمؤسسة المسار الرياضي.
• تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية من خلال الصيانة الوقائية والتصحيحية.
• الإشراف والإدارة الفعالة لجميع الأنظمة لضمان طول عمرها وأدائها.
• تقديم الدعم الفني المستمر للمستخدمين وضمان الامتثال للمعايير التقنية والأمنية.
إنشاء إطار تقني مرن وقابل للتكيف يمكن تعديله وتطويره بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
وأفادت بأن مدة العقد: 36 شهراً، مشيرة إلى أن الأثر المالي إيجابي للأعوام 2025، و2026، و2027، و2028.