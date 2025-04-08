شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهبوط.. كل ما يخص سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وأوضحت شعبة الذهب أن هذا الانخفاض الحاد في الأسواق العالمية كان العامل الرئيسي وراء الخسائر التي سجلتها أسعار الذهب محليًا أمس، والتي تجاوزت 55 جنيهًا للجرام، في ظل حالة من التقلبات العالمية وعمليات بيع واسعة في أسواق المعادن الثمينة.

سعر الذهب في مصر اليوم

-عيار 24 يسجل 4988.57 جنيهًا

-عيار 21 يسجل 4365.00 جنيهًا

عيار 18 يسجل 3741 جنيها

عيار 14 يسجل 2911 جنيهًا

الجنيه الذهب 34880 جنيها.

من جانب آخر حافظت عمليات الشراء المستمرة للذهب من البنوك المركزية، إلى جانب بعض تدفقات الملاذ الآمن على استقرار الطلب على المعدن النفيس، حيث أضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطاته فى مارس للشهر الخامس على التوالي.

ومن المتوقع أنه بمجرد أن تهدأ الأمور سيشكل الطلب المستمر من البنوك المركزية حاجزًا لاستقرار الأسعار، مما يمنح المستثمرين الآخرين الثقة لشراء الذهب في إطار إعادة توزيع شاملة للأموال والتركيز على الملاذ الآمن.