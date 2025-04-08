شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سلع ساهمت فى زيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا عام 2024.. والأجهزة الكهربائية بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

شكلت الصادرات المصرية حيزا كبيرا في تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية مليار دولار بنهاية العام الماضي 2024، ارتفاعا من 855.4 مليون دولار بنهاية العام السابق له 2023.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أكبر 5 سلع ساهمت في ارتفاع الصادرات المصرية إلى فرنسا بنهاية العام الماضي 2024، وعلى رأسها صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة بلغت 248 مليون دولار، يليها صادرات الأسمدة بقيمة بلغت 194 مليون دولار، وصادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 158 مليون دولار، والخضر والفواكه بقيمة بلغت 75 مليون دولار، وأخيرا صادرات الملابس الجاهزة بقيمة بلغت 73 مليون دولار .

وعلى مستوى الواردات استحوذت فى المقابل 5 مجموعات سلعية على واردات مصر من فرنسا خلال نفس الفترة، وعلى رأسها منتجات الصيدلة بقيمة بلغت 302 مليون دولار، يليها واردات الحبوب بقيمة 183 مليون دولار، والسيارات والجرارات والدراجات بقيمة 115 مليون دولار، ثم الحديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار، وأخيرا منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار.

وسجل إجمالي الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية فى فرنسا 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 284.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.