شكرا لقرائتكم خبر عن محافظات القاهرة والجيزة والشرقية الأعلى بعدد السكان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل مصر نصف مليون نسمة جديدة خلال نحو 5 أشهر ليصل عدد المصريين بالداخل إلى 107 ملايين و500 ألف نسمة.

ورصدت بيانات الجهاز قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، وفي الصدارة جاءت محافظة القاهرة حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، يليها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 9.7 مليون نسمة، ثم محافظة الشرقية بعدد 8.1 مليون نسمة، والدقهلية بعدد 7.2 مليون نسمة، ومحافظة البحيرة بعدد 7 مليون نسمة، ثم محافظة المنيا بعدد 6.5 مليون نسمة، ومحافظة القليوبية بعدد 6.3 مليون نسمة، ثم محافظة سوهاج بعدد 5.9 مليون نسمة، ومحافظة الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.

وتضمنت القائمة أيضا محافظة أسيوط وبلغ عدد سكانها 5.2 مليون نسمة، ثم محافظة المنوفية بعدد 4.8 مليون نسمة، ومحافظة الفيوم 4.2 مليون نسمة، وكفر الشيخ بعدد 3.8 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 806.6 ألف نسمة، بورسعيد 800 ألف نسمة، مطروح 579.6 ألف نسمة، شمال سيناء 469 ألف نسمة، البحر الأحمر 413.4 ألف نسمة، الوادي الجديد 272.8 ألف نسمة، جنوب سيناء 118.2 ألف نسمة.

وجاء تطور عدد سكان مصر منذ الثاني من نوفمبر الماضي حيث بلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 107 مليون نسمة بالداخل، ثم سجلت مصر الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 107 ملايين بالداخل في يوم 13 يناير الماضي أي خلال 72 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 107 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني اليوم أي خلال 82 يومًا.