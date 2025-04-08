الاقتصاد

زيادة مبيعات "الشاحنات" بنسبة 93.2% خلال يناير 2025

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زيادة مبيعات "الشاحنات" بنسبة 93.2% خلال يناير 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أمانى سمير

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 02:00 ص

ذكر تقرير "أميك 2025" مجلس معلومات سوق السيارات في مصرأن مبيعات "الشاحنات" بنسبته 93.2%، مسجلة بيع حوالي  1,822 شاحنة ، بدلا من 943 شاحنة خلال نفس الفترة من عام 2024.

يذكر أن مبيعات سيارات "الركوب" بنسبة 58.2% بعدما باعت 7 آلاف و606 وحدات، مقارنة مع 4 آلاف و808 سيارة.

كما ارتفعت مبيعات "الأتوبيسات" بنسبة 33.7% إلى 698 أتوبيسا بدلا من 522 أتوبيسا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشف التقرير عن نمو مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها الملاكي والتجاري بنسبة 61.4% إلى 10 آلاف و126 مركبة خلال يناير 2025، مقابل 6 آلاف و273 وحدة في الفترة المناظرة من 2024 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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