شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7-4-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3767 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر



أسعار الذهب فى مصر اليوم



- عيار 24 سجل 5018 جنيهًا للجرام.

- عيار 21 سجل 4390 جنيهًا للجرام.

- عيار 18 سجل 3767 جنيهًا للجرام.

- عيار 14 سجل 2930 جنيهًا للجرام.

- الجنيه الذهب 35080 جنيها.



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.