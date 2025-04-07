شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصري بعد انتهاء تعاملات البنوك المصرية، حيث استقر بالبنك الأهلى المصرى عند 51.34 عند جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، فى بنك مصر عند 51.34 جنيه للشراء و51.44 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.34 جنيه للشراء و 51.44 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.34 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.