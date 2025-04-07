شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 7-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 7-4-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والنساجون الشرقيون للسجاد، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.163 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العامة للصوامع والتخزين، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والعبور للاستثمار العقاري، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وأسمنت سيناء، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والنساجون الشرقيون للسجاد، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.163 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.42%، والعرب على 6.04%، واستحوذت المؤسسات على 26.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 16.5 مليون جنيه، 104 ملايين جنيه، 136.9 مليون جنيه، 123.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 380.6 مليون جنيه، 109.7 ألف جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30453 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 37854 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13396 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 8717 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12002 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 11062 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1975 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وجهينة للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للصناعات الهندسية، وابن سينا فارما، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3 عدد 121.7 ألف سهم، 2000 سهم، 20 ألف سهم، 3 أسهم، 74 ألف سهم، 4625 سهمًا، 500 سهم، 10230 سهم، 17045 سهمًا، 172 ألف سهم، 61.7 ألف سهم، 95 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 290 ألف سهم، 1.03 مليون سهم، على التوالي، فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 105.4 ألف سهم، 911.6 ألف سهم، 25 ألف سهم، 14.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، 500 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 220.1 ألف سهم، على الترتيب.