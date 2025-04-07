شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على قيد شركتين بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين بالموافقة على قيد شركتي كارفي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وميجا دلتا للتقييم، بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، الأولى بقسم شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة (أشخاص اعتبارية)، والثاني بقسم شركات خبراء تقييم (الآلات والمعدات ووسائل النقل).

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يناير عام 2025، وبلغت 348 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 49.3 مليار جنيه، مقارنة بـ339 موافقة خلال شهر يناير من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 44.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات، وقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 2.7%، 10.9%، على الترتيب.

ووزعت الموافقات بين 348 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 49.3 مليار جنيه خلال شهر يناير لعام 2025 مقابل 338 موافقة بقيمة 40.6 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2024 بنسبة نمو 3% في عدد الموافقات، وبنسبة 21.2% بقيمة التأسيس، فيما لم يتم الموافقة على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم خلال شهر يناير عام 2025 مقارنة مع موافقة وحيدة بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال شهر يناير لعام 2024.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إلى مستوى 30010.62 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقابل 28281.91 خلال شهر يناير 2024 بنسبة نمو 6.1%، وصعد مؤشر إيجي إكس 70 إلى مستوى 8551.9 نقطة مقابل 6326.98 نقطة بنسبة نمو سنوي 35.2%، وقفز مؤشر إيجي إكس 100 إلى 11698.14 نقطة مقارنة مع مستوى 8985.61 نقطة بنسبة نمو سنوي 30.2%.