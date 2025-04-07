شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 867 مليون دولار خلال عام 2023.

وبلغت قيمة الصـادرات المصـرية للأردن 752 مليـون دولار خـلال عام 2024 مقابل 660.4 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 255.8 مليون دولار خلال عـام 2024 مقابل 206.6 مليون دولار خلال عام 2023.



ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2024:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 120 مليون دولار.

2. محضرات خضر وفواكه بقيمة 65 مليون دولار.

3. خضروات وفواكه بقيمة 58 مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 47 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 46 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2024

1. أسمدة بقيمة 108 مليون دولار.

2. تبغ بقيمة 31 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 30 مليون دولار .

4. منتجات كيماوية ، عضوية وغير عضوية بقيمة 10 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن 361.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 415.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 4.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.



وبلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 40.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 4 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 7.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.



وسجل عدد سكان مصـر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2024، بينما سجـل عـدد سكان الأردن 11.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 700 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .