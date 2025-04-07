الاقتصاد

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 7-4-2025

0 نشر
0 تبليغ

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 7-4-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 7-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الإثنين، 07 أبريل 2025 04:24 م

سجل سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في محطات الوقود حيث تأتى تلك الأسعار وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي كالأتى:

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد في محطات الوقود:

- بنزين 80  يسجل 13.75 جنيهًا للتر.

- بنزين 92 يسجل 15.25 جنيهًا للتر.

- بنزين 95 يسجل 17.00 جنيهًا للتر.

- السولار يسجل 13.50 جنيهًا للتر.

- الكيروسين يسجل 13.50 جنيهًا للتر.

- سجل طن المازوت للصناعات يسجل 9500 جنيه.

- سجل غاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣.

أما فيما يتعلق بأسعار أسطوانات الغاز فكانت كالتالى:

- أسطوانة البوتاجاز 25 كجم  سجلت 200 جنيه.

- أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم سجلت 150 جنيهًا.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements