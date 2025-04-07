شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأثنين 7-4-2025 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 7 أبريل 2025 فى البنك المركزى تسجيل 14.00جنيه للشراء.

وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

14.00جنيه للشراء.

14.04جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.04جنيه للشراء.

14.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.07جنيه للشراء.

14.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.07جنيه للشراء.

14.04جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.96جنيه للشراء.

14.04جنيه للبيع.



