شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الإثنين 7-4-2025 فى نهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

أغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته بالبنوك العاملة فى السوق المصرى اليوم الاثنين 7-4-2025 على تراجع ليسجل فى البنك المركزي 65.81 جنيه للشراء، و66.01 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 65.74 جنيه للشراء، و 66.53 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.74 جنيه للشراء.

66.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.74 جنيه للشراء.

66.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.05 جنيه للشراء.

66.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.84 جنيه للشراء.

66.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.74 جنيه للشراء.

66.53 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.20 جنيه للشراء.

66.89 جنيه للبيع.



