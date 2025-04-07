شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الإثنين 7-4-2025 فى نهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 07 أبريل 2025 04:22 م
أغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته بالبنوك العاملة فى السوق المصرى اليوم الاثنين 7-4-2025 على تراجع ليسجل فى البنك المركزي 65.81 جنيه للشراء، و66.01 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 65.74 جنيه للشراء، و 66.53 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.74 جنيه للشراء.
66.53 جنيه للبيع.
65.74 جنيه للشراء.
66.53 جنيه للبيع.
66.05 جنيه للشراء.
66.85 جنيه للبيع.
65.84 جنيه للشراء.
66.53 جنيه للبيع.
65.74 جنيه للشراء.
66.53 جنيه للبيع.
66.20 جنيه للشراء.
66.89 جنيه للبيع.
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