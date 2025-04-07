شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 7-4-2025 الجنيه المصري في ختام تعاملات البنوك المصرية ، حيث استقر بالبنك الأهلى المصرى عند 51.34 عند جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين، فى بنك مصر عند 51.34 جنيه للشراء و51.44 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.34 جنيه للشراء و51.44 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.34 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.