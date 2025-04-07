شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أبريل 2025.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

هدوء نسبي في أسعار الذهب بمصر وفقا لآخر التحديثات مع استمرار الأسواق في متابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 سجل 5023 جنيها للجرام.

- عيار 21 سجل 4395 جنيها للجرام.

- عيار 18 سجل 3767 جنيها للجرام.

- عيار 14 سجل 2930 جنيها للجرام.

- الجنيه الذهب 35080 جنيها.



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

ويشهد السوق العالمى للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.