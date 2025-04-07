شكرا لقرائتكم خبر عن «تاسي» يستعيد توازنه ويغلق مرتفعا 1.1% اليوم بعد «الأحد الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيانات موقع تداول السعودية، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية،تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.1% عند 11194 نقطة، وبتداولات بلغت 10.562 مليار ريال. تاسي يمحو خسائره استرد تاسي مكاسبه في جلسة اليوم، بعد أن تراجع بنحو 800 نقطة، أمس، ليمحو خسائر جلسة الأحد.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، اليوم، نحو 587.921 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.198 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 150 شركة ارتفعت أسهم 150 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 91، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الوطنية للتعليم، ومتكاملة، وأكوا باور، والمملكة القابضة، والدريس، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، باتك، والعقارية، ومسك، ونماء للكيماويات، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة طفيفة 0.01%، عند 28650 نقطة، وبتداولات بلغت 46.370 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4.892 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.573 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 50، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية. الدمام - شريف احمد - عاود مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، الارتفاع اليوم الإثنين، بعد جلسة اكتست باللون الأحمر أمس.وبحسب بيانات موقع تداول السعودية، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية،تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.1% عند 11194 نقطة، وبتداولات بلغت 10.562 مليار ريال.استرد تاسي مكاسبه في جلسة اليوم، بعد أن تراجع بنحو 800 نقطة، أمس، ليمحو خسائر جلسة الأحد.وبلغت كمية الأسهم المتداولة، اليوم، نحو 587.921 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.198 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 150 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 91، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الوطنية للتعليم، ومتكاملة، وأكوا باور، والمملكة القابضة، والدريس، الأكثر ارتفاعا.ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، باتك، والعقارية، ومسك، ونماء للكيماويات، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة طفيفة 0.01%، عند 28650 نقطة، وبتداولات بلغت 46.370 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4.892 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.573 مليار ريال.وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 50، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.