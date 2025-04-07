شكرا لقرائتكم خبر عن «تاسي» يستعيد توازنه ويغلق مرتفعا 1.1% اليوم بعد «الأحد الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عاود مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، الارتفاع اليوم الإثنين، بعد جلسة اكتست باللون الأحمر أمس.
وبحسب بيانات موقع تداول السعودية، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية،تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.1% عند 11194 نقطة، وبتداولات بلغت 10.562 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، اليوم، نحو 587.921 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.198 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات، الوطنية للتعليم، ومتكاملة، وأكوا باور، والمملكة القابضة، والدريس، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، باتك، والعقارية، ومسك، ونماء للكيماويات، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4.892 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.573 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 50، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب بيانات موقع تداول السعودية، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية،تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.1% عند 11194 نقطة، وبتداولات بلغت 10.562 مليار ريال.
تاسي يمحو خسائرهاسترد تاسي مكاسبه في جلسة اليوم، بعد أن تراجع بنحو 800 نقطة، أمس، ليمحو خسائر جلسة الأحد.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، اليوم، نحو 587.921 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.198 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 150 شركةارتفعت أسهم 150 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 91، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، الوطنية للتعليم، ومتكاملة، وأكوا باور، والمملكة القابضة، والدريس، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، باتك، والعقارية، ومسك، ونماء للكيماويات، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة طفيفة 0.01%، عند 28650 نقطة، وبتداولات بلغت 46.370 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4.892 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.573 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 50، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.