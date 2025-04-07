شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «الرشيد» عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على موقع تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 12 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 2 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وأوضحت أن بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة محمد هادي الرشيد، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م.وقالت الشركة في بيان على موقع تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ24 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 12 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 2 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.وأوضحت أن بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.