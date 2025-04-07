شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب سعر الذهب اليوم فى مصر بسبب الدولار.. وعيار 21 سجل 4395 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تذبذب ملحوظ في سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق بين 4390 إلي 4410 جنيهات وسط تغيرات مستمرة في البورصة العالمية حول 3020 دولار الآن مع تطور سعر صرف الدولار الأمر الذي يساهم في تغيرات سوق الذهب بشكل مستمر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 سجل 5023 جنيهًا للجرام.

- عيار 21 سجل 4395 جنيهًا للجرام.

- عيار 18 سجل 3767 جنيهًا للجرام.

- عيار 14 سجل 2930 جنيهًا للجرام.

- الجنيه الذهب 35080 جنيها.



انخفض الذهب العالمي إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع مع بداية تداولات اليوم ولكنه سرعان ما عاد إلى تقليص خسائره مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، بالإضافة إلى الدعم من عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية العالمية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2970 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3030 دولار للأونصة، ليقوم بتقليص خسائره ويتداول حالياً عند المستوى 3026 دولار للأونصة.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب بنسبة 1.5% لينخفض يوم الجمعة الماضية بأكثر من 3% وذلك بالرغم من تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولار للأونصة.

كان السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الذهب هو الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية، والتي دفعت المستثمرين حول العالم إلى بيع الذهب وغيره من السلع بهدف تغطية الخسائر في الأسواق الأخرى وعلى رأسها خسائر أسواق الأسهم.

جاءت هذه المخاوف بعد اعلان الرئيس الأمريكي عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% طالت جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتصل إلى 49% على سلع بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، وفق تحليل جولد بيليون.

أدى هذا إلى خسارة ما يقرب من 6 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، وتسبب في انخفاض مؤشر نيكي الياباني بنحو 9% اليوم الإثنين، حيث أثارت هذه الخطوة قلق الأسواق العالمية لترد الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لرد منسق.