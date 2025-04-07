شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يناقش رؤية مصر 2030 بقطاع الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إطار فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي عقدت جلسة "رؤية مصر 2030 بقطاع الرعاية الصحية... شراكات استراتيجية مع فرنسا"بمشاركة نخبة من المسؤولين وقيادات الشركات المصرية والعالمية والخبراء في مجال صناعة الأدوية والرعاية الصحية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي علي أهمية زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات خلال السنوات القادمة مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى ما يقرب من 171 ألف سرير إضافي لمواكبة النمو السكاني، وتحقق أهداف رؤية 2030 حيث يعد هذا التوسع جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي، ويهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة بجودة عالية لكل المواطنين.

وأشاد بالتعاون الجاري مع القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي مشيرا إلى أن الشراكات تُعد أحد الحلول المستدامة لتسريع عملية التوسع وتحسين إدارة المستشفيات.

ومن جانبه أشاد الدكتور عمر عبد القادر، الرئيس التنفيذي لمجموعة اليفيت للمستشفيات، بالتعاون المثمر مع عدد من الشركات الدولية العاملة في مجال الرعاية الصحية موضحا أن هذا التعاون ساهم في نقل خبرات عالمية دعمت مشروعات الشركة بشكل كبير.

وأكد أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية شاملة لتطوير القطاع الصحي في مصر، وتعمل بتنسيق كامل مع الحكومة المصرية من أجل تنفيذ مشروعات استراتيجية مشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الشركة بالمساهمة الفعالة في دعم البنية التحتية الصحية.

ولفت عبد القادر إلى أن ٧٠٪ من استثمارات الشركة تُخصص حاليًا لتوفير الأراضي وبناء المستشفيات في مواقع مختارة بعناية مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل حجر الأساس في خطة الشركة المستقبلية للتوسع حيث شدد على أهمية تعزيز الشراكات لضمان تحقيق أفضل المعايير في الرعاية الصحية.

وبدورها أعربت كريستيلي ساجبيني، رئيس المنطقة الدولية بشركة Sanofi لصناعة الأدوية ، عن اعتزازها بتاريخ الشركة الممتد في مصر منذ أكثر من 60 عامًا مشيرة إلى أن الشركة قدمت خلال هذه السنوات العديد من التطعيمات والأمصال التي ساهمت في تحسين الصحة العامة.

وأكدت ساجبيني أن مصر تعد شريكاً أساسياً في مسيرة الشركة بالمنطقة مشيرة إلى أن 73% من منتجات Sanofi يتم تصنيعها محليًا في مصر، مما يعكس ثقة الشركة في الكفاءة التصنيعية المصرية. وأوضحت أن هذا التوجه يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء موضحة أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر جذبًا بفضل السياسات الداعمة للقطاع الصحي.

ولفتت ساجبينى إلى أهمية رؤية مصر 2030 التي تُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية مشيرة إلى أن مصر تمثل بوابة محورية نحو السوق الإفريقية، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية حيث شددت على التزام Sanofi بدعم الجهود الوطنية لتحقيق نظام صحي مستدام وشامل.

ومن جهته أعرب الدكتور مايكل يوسف، المدير القطري لشركة OneHealth ، عن تقديره للشراكة المتنامية بين وزارة الصحة وشركات التأمين الصحي العالمية مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعد خطوة استراتيجية تضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد يوسف بالدور الحيوي الذي تلعبه شركات التأمين في خلق مناخ صحي آمن ومتطور يخدم المستفيدين، ويعزز كفاءة المنظومة الطبية لافتا إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق رؤية صحية مستدامة وشاملة.

وأضاف أن وجود شركات تأمين عالمية مثل OneHealth يمثل عنصرًا داعمًا لتطوير الخدمة الطبية وضمان استمراريتها بجودة عالية مشيدا بجهود وزارة الصحة في بناء بيئة تشاركية تسهم في تعزيز الثقة في النظام الصحي.

وأعربت أجنس ديفوا ، مديرة الشؤون العامة العالمية بشركة سرفييه، عن فخرها بتواجد الشركة في مصر منذ أكثر من 60 عامًا موضحة أن مصر تُعد خامس أهم دولة في عمليات الشركة، وتحتضن أحد مصانع سرفييه التي تعمل في السوق المصري منذ 15 عامًا.

وأشارت أن الشركة تعمل في أكثر من 150 دولة ولديها 70 مصنعا، مما يجعلها شريكًا موثوقًا في مجال الرعاية الصحية عالميًا.

كما أكّدت أن شركة سرفييه هي مؤسسة غير هادفة للربح، تركز على العلوم والابتكار في خدمة المرضى مباشرة دون وسطاء مشيرة إلى أن الرؤية التي تتبناها الشركة تدفعها للعمل من أجل تحسين جودة حياة المرضى في مختلف التخصصات.

وأوضحت ديفوا أن الشركة تعتمد على البحث والتطوير المستمر لتقديم حلول علاجية فعّالة ومستدامة مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في استراتيجية سرفييه، خاصة في مجالات علاج أمراض القلب والغدد الصماء