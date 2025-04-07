شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 تراجع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك المصرية، حيث سجل الآن بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.34 عند جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الاثنين، فى بنك مصر إلى 51.34 جنيه للشراء و51.44 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.34 جنيه للشراء و51.44 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.34 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.