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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل انخفاضها وخام برنت يسجل 62.95 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغولالإثنين، 07 أبريل 2025 02:00 م
نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 7-4-2025.
وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت انخفاضها اليوم الإثنين ، نتيجة للتوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين مما سيؤثر سلباً على الطلب على النفط الخام ، فيما تستعد أوبك + لزيادة المعروض، حيث تخطط لإعادة 411 ألف برميل يومياً إلى السوق في الشهر المقبل بزيادة 135 ألف برميل المخطط لها سابقاً .
وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت62.95دولار للبرميل.
كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.33ولار للبرميل .
وسجل خام أوبك 75.35دولار للبرميل.
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