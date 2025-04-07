شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 7 إبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ28.050 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 07 أبريل 2025 02:00 م
سجلت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر 37.425 مقارنة بـ37.600 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:
عيار 24 سجل 37.425 ريال
عيار 22 سجل 34.300 ريال
عيار 2132.725 ريال
عيار 18 سجل 28.050 ريال
عيار 14 سجل 21.825 ريال
عيار 12 سجل 18.700 ريال
الاونصة1163.700 ريال
الجنيه الذهب261.900 ريال
الأونصة بالدولار3022.97 دولار
ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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