شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 7 إبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ28.050 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر 37.425 مقارنة بـ37.600 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 37.425 ريال

عيار 22 سجل 34.300 ريال

عيار 2132.725 ريال

عيار 18 سجل 28.050 ريال

عيار 14 سجل 21.825 ريال

عيار 12 سجل 18.700 ريال

الاونصة1163.700 ريال

الجنيه الذهب261.900 ريال

الأونصة بالدولار3022.97 دولار

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.