شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 7-4-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 فى البنك المركزى 14.00جنيه للشراء.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

14.00جنيه للشراء.

14.04جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.04جنيه للشراء.

14.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.07جنيه للشراء.

14.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.07جنيه للشراء.

14.04جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.96جنيه للشراء.

14.04جنيه للبيع.



