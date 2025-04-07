شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في المركز السادس عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت مصر، ممثَلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، 39 مركزًا في المؤشر السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لعام 2024، الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، لتحل في المركز السادس عالميًا، مقارنة بالمركز 45 في عام 2023. وحققت مصر أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم، مسجلةً 93 نقطة، مقارنة بمجموع نقاط قدره 80 في عام 2023.

ويؤكد تقدم مصر في هذا المؤشر نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي ليكون أحد المقومات الرئيسية لبناء اقتصاد رقمي تنافسي. وأثمرت هذه الجهود عن وصول عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بالسوق المصري إلى أكثر من 50 مليون محفظة بنهاية عام 2024، بزيادة تتخطى 25% مقارنة بنحو 40 مليون محفظة بنهاية عام 2023.

وجدير بالذكر أن مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول أُطلق في سبتمبر 2018، وهو أداة تفاعلية تهدف إلى قياس مدى فاعلية الأطر التنظيمية الخاصة بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول. ويشمل المؤشر 90 بلدًا حول العالم، ويقّيمها بدرجات تتراوح بين 0 و100. وتشير الدرجات الأعلى إلى وجود أطر تنظيمية أكثر دعمًا.

ويوفر المؤشر لواضعي السياسات والجهات التنظيمية رؤى دقيقة حول المجالات التي يمكن من خلالها توجيه تدخلات محددة لنشر استخدام المحافظ الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي بشكل عام. ويتضمن المؤشر ستة محاور رئيسية هي الترخيص، وحماية المستهلك، وحدود المعاملات، وإجراءات التحقق من هوية العميل، وشبكات الوكلاء، وبيئة الاستثمار والبنية التحتية.