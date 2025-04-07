شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 ارتفاع طفيف أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات البنوك المصرية، حيث ارتفع بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.41عند جنيه للشراء و51.51 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين، فى بنك مصر إلى 51.45 جنيه للشراء و51.55 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.48 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.45 جنيه للشراء 51.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

.51.41 جنيه للشراء.

51.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.45 جنيه للشراء.

5551 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.45 جنيه للشراء.

5551 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.45 جنيه للشراء.

5551 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.48 جنيه للشراء.

51.58 جنيه للبيع.