شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 07 أبريل 2025 12:21 م
شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 ارتفاع طفيف أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات البنوك المصرية، حيث ارتفع بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.41عند جنيه للشراء و51.51 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين، فى بنك مصر إلى 51.45 جنيه للشراء و51.55 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.48 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.45 جنيه للشراء 51.55 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم كالآتى:
.51.41 جنيه للشراء.
51.51 جنيه للبيع.
51.45 جنيه للشراء.
5551 جنيه للبيع.
51.45 جنيه للشراء.
5551 جنيه للبيع.
51.45 جنيه للشراء.
5551 جنيه للبيع.
51.48 جنيه للشراء.
51.58 جنيه للبيع.
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