شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 1.5 مليار جنيه، يأتي هذا متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 30134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 37416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 13267 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 8538 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 11777 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 3135 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 10834 نقطة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وجهينة للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للصناعات الهندسية، وابن سينا فارما، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3 عدد 121.7 ألف سهم، 2000 سهم، 20 ألف سهم، 3 أسهم، 74 ألف سهم، 4625 سهمًا، 500 سهم، 10230 سهم، 17045 سهمًا، 172 ألف سهم، 61.7 ألف سهم، 95 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 290 ألف سهم، 1.03 مليون سهم، على التوالي، فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 105.4 ألف سهم، 911.6 ألف سهم، 25 ألف سهم، 14.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، 500 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 220.1 ألف سهم، على الترتيب.