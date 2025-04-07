شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، 7 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 51.19 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، عند: 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين في البنك التجاري الدولي، عند: 51.18 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.20 جنيه للبيع، و51.11 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، عند: 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.



