شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، 7 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 51.19 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصراستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، عند: 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولياستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين في البنك التجاري الدولي، عند: 51.18 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.20 جنيه للبيع، و51.11 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنياستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، عند: 51.17 جنيه للبيع، و51.07 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، 51.16 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.
اسماعيل الماحي
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