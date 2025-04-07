شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: طرح 286 فرصة استثمارية متنوعة عبر منصة «فرص» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة الشرقية أكثر من 286 فرصةً استثمارية دائمة ومؤقتة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
يأتي ذلك ضمن نماذج تعاقدية متنوعة تشمل مجالات التطوير العقاري، والترفيه، والسياحة، والنقل، والإعلانات، والأنشطة الرياضية، والصحية والبيئية، إضافةً إلى الفعاليات والمهرجانات الموسمية.
ويعد هذا الطرح ضمن جهود الأمانة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تجاوزت إيراداتها الاستثمارية 2 مليار ريال في عام 2024.
ونجحت الأمانة في استثمار أكثر من 95% من أصولها عبر 5 آلاف عقد يغطي 18 نشاطًا.
وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إن هذه المبادرات تسهم في إيجاد فرص وظيفية، واستقطاب مستثمرين محليين ودوليين.
ونوه بتميز الأمانة في تقديم تسهيلات للمستثمرين، منها مدد تعاقدية تصل إلى 50 سنة، وفترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقد، وخفض الضمان البنكي إلى 25%.
ودعت الأمانة المستثمرين إلى الاطلاع على الفرص المتاحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية أو تطبيق "فرص".
يأتي ذلك ضمن نماذج تعاقدية متنوعة تشمل مجالات التطوير العقاري، والترفيه، والسياحة، والنقل، والإعلانات، والأنشطة الرياضية، والصحية والبيئية، إضافةً إلى الفعاليات والمهرجانات الموسمية.
ويعد هذا الطرح ضمن جهود الأمانة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تجاوزت إيراداتها الاستثمارية 2 مليار ريال في عام 2024.
ونجحت الأمانة في استثمار أكثر من 95% من أصولها عبر 5 آلاف عقد يغطي 18 نشاطًا.
وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إن هذه المبادرات تسهم في إيجاد فرص وظيفية، واستقطاب مستثمرين محليين ودوليين.
ونوه بتميز الأمانة في تقديم تسهيلات للمستثمرين، منها مدد تعاقدية تصل إلى 50 سنة، وفترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقد، وخفض الضمان البنكي إلى 25%.
ودعت الأمانة المستثمرين إلى الاطلاع على الفرص المتاحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية أو تطبيق "فرص".