شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يعاود الصعود فى مصر والعالم.. وعيار 21 يسجل 4405 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في الصاغة على خلفية صعود الأونصة قرب 3040 دولاراً الآن وسط تغيرات عاصفة في البورصة العالمية للذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 5034 جنيها

- عيار 21 يسجل 4405 جنيهات

- عيار 18 يسجل 3776 جنيها

- الجنيه الذهب 35240 جنيها

أسعار الذهب تتراجع 95 جنيهًا للجرام في السوق المصري

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت تراجعًا إجماليًا يُقدّر بنحو 95 جنيهًا للجرام منذ منتصف الأسبوع الماضي

وأضاف واصف أن نسبة الانخفاض في أسعار الذهب المحلية تُقدَّر بحوالي 2.1%، وهو تراجع يُعزى بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار الذهب عالميًا، حيث تراجعت الأونصة من مستوى 3167 دولارًا – والذي يُعد أعلى قمة تاريخية – إلى 3037 دولارًا حاليًا، ما أدى إلى انخفاض في الأسعار داخل السوق المصري.

رئيس شعبة الذهب: استقرار الدولار يجعل الأسعار العالمية العامل الحاسم

وأوضح رئيس الشعبة، أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال هذه الفترة لعب دورًا محوريًا في جعل الأسعار العالمية للمعدن الأصفر هي العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد سعر الذهب محليًا، مضيفًا: "في ظل ثبات سعر الدولار، تصبح حركة الأونصة عالميًا هي المؤشر الأبرز في تسعير الذهب داخل السوق المصرية."

وأشار واصف إلى أن السوق المحلي يشهد تراجعًا ملحوظًا في حجم الطلب على شراء الذهب خلال موسم الأعياد الحالي لفترة عيد الفطر وهو أمر غير معتاد مقارنةً بالسنوات السابقة، التي كانت تشهد زيادة في الإقبال خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع الطلب على الهدايا والمشغولات الذهبية.

واختتم واصف تصريحه قائلًا: "حالة الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء تعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المستهلك المصري، في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتغيرات سريعة في الأسواق العالمية والمحلية وكذلك مع استقرار العملة المحلية مما حد من نشاط المضاربة".