شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب رغم ضعف الدولار وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع خلال تداولات آسيا اليوم الاثنين، حيث قام المستثمرون بتصفية مراكزهم لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وازدياد المخاوف من الركود العالمي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,023.10 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 مارس الماضي بعد أن سجل ارتفاعات قياسية متتالية الأسبوع الماضي، لكنه تراجع بعد إعلان ترامب عن فرض الرسوم الجمركية؛ بحسب ما نقله موقع "إنفستنج" الأمريكي.



أما عقود الذهب الآجلة لشهر يونيو فقد ظلت دون تغيير تقريبا عند 3,039 دولارا للأونصة في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين.

وبالرغم من ذلك، قدم الضعف المستمر في الدولار الأمريكي والرهانات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعض الدعم للذهب، حيث كان التراجع أقل مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% في تداولات آسيا اليوم الاثنين، مما أدى إلى مكاسب في بعض المعادن الثمينة.

وارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 2% لتصل إلى 29.805 دولار للأونصة، بينما ظلت عقود البلاتين الآجلة دون تغيير تقريبًا عند 914.35 دولار للأونصة.

وعن المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس بعد خسائر أسبوعية، حيث قدم ضعف الدولار بعض الراحة، ولكن المخاوف من الرسوم الجمركية حدت من المكاسب.

وارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.1% إلى 8,846.50 دولار للطن، بينما انخفضت عقود النحاس الآجلة لشهر مايو بنسبة 0.3% لتصل إلى 4.4389 دولار للرطل.

وفي 2 أبريل، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم أعلى تصل إلى 49% على السلع القادمة من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي.

وهزت هذه الخطوة الأسواق العالمية، حيث ردت الصين بفرض رسوم بنسبة 34% على مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، في حين أشار الاتحاد الأوروبي إلى استجابة منسقة وقد أثارت الحرب التجارية المتصاعدة المخاوف من تباطؤ حاد في النمو العالمي.

ورفع بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي توقعاته لاحتمالية حدوث ركود عالمي في عام 2025 إلى 45%، مقارنة بـ 35% فقط قبل أسبوع، بينما زاد بنك جيه بي مورجان الأمريكي تقديره لاحتمالية حدوث ركود عالمي هذا العام إلى 60%، مقارنة بـ 40% سابقًا.