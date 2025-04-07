شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض عددا من الفرص الاستثمارية والخطة الترويجية لبعض مشروعات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، لمتابعة معدلات الشركة للتسويق وحجم مبيعات بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية المتنوعة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية وترويجية لتلك الوحدات بمختلف المدن بالتعاون مع عدد من شركات التسويق العقارى.

واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء بعض الآليات والتفاصيل الخاصة بالخطة التسويقية خلال الفترة المقبلة، كما استعرض مقترحا لعدد من المشروعات الاستثمارية، حيث أكد الوزير أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المختلفة ويتم العمل على التوسع في مشروعات الشراكة مع الشركات المختلفة، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وفقا لعدد من الآليات التي تم تحديدها لتناسب كافة شرائح المستثمرين والمطورين العقاريين.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء موقف المبيعات الخاص بالوحدات التي تعمل الشركة على التسويق لها.