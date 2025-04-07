شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية تعاملات البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان الإثنين، 07 أبريل 2025 10:00 ص

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات البنوك المصرية بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، فى بنك مصر 51.07 جنيه للشراء 51.17 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.07 جنيه للشراء 51.17 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

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