شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 30357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 37736 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 13338 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 8589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11848 نقطة.