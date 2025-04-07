سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين 7-4-2025 فى محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد في محطات الوقود:

سجلت أسعار البنزين و السولار اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في محطات الوقود وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي كالأتى:

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محمد يوسف

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