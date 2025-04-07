شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 7 - 4- 2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم الإثنين، 07 أبريل 2025 10:27 ص

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 7 -4-2025، بالبنوك المصرية، فى بداية التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 165.1 جنيه للشراء و166.4 جنيه للبيع. يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 7 -4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 165.1 جنيه للشراء. 166.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 165.3 جنيه للشراء. 166.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 159.3 جنيه للشراء. 166.3 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 163.4 جنيه للشراء. 166.3 جنيه للبيع . سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 162.6جنيه للشراء. 167.1 جنيه للبيع.

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